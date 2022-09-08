قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الجوف على مواطن لمحاولته إتلاف جهاز رصد آلي في مدينة سكاكا، وتكرار ذلك مرات عدة.

وأوضح الأمن العام، في بيان له على “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.