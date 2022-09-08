قبضت دوريات أمن الطرق في محافظة بيشة على مقيم من الجنسية اليمنية بحوزته (53) كيلو جرامًا من نبات القات المخدِّر، مخفية داخل مركبة يقودها.

وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.