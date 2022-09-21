قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية اليمنية و(3) مواطنين؛ لتنفيذهم (17) عملية احتيال مالي إلكترونية.
وأوضح الأمن العام في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر أن المتهمين قاموا بنشر إعلانات وهمية لشركات متخصّصة في بيع المعدات الثقيلة، وتكرار عملية البيع لأكثر من ضحية وتسلُّم الدفعات عبر (5) حسابات بنكية.
شرطة منطقة الرياض تقبض على (4) أشخاص لتنفيذهم (17) عملية احتيال مالي إلكترونية pic.twitter.com/QND5HN5ZoT
— الأمن العام (@security_gov) September 21, 2022
وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
اترك تعليقاً