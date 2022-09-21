قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية اليمنية و(3) مواطنين؛ لتنفيذهم (17) عملية احتيال مالي إلكترونية.

وأوضح الأمن العام في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر أن المتهمين قاموا بنشر إعلانات وهمية لشركات متخصّصة في بيع المعدات الثقيلة، وتكرار عملية البيع لأكثر من ضحية وتسلُّم الدفعات عبر (5) حسابات بنكية.