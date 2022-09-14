أعلنت شرطة منطقة تبوك القبض على (7) أشخاص إثر مشاجرة بينهم.

حالة وفاة:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأنه إشارة إلى فيديو متداول لمشاجرة جماعية وإطلاق نار، فقد باشرت شرطة مدينة تبوك بلاغًا من أحد المستشفيات عن مصاب في الرأس إصابة بليغة بأداة حادة توفي متأثرًا بها.

تفاصيل الواقعة:

وتابع أنه تبين من إجراءات الاستدلال أن الإصابة نتيجة مشاجرة جماعية مع عدد من الأشخاص في مكان عام وتم القبض على أطراف الحادثة وهم 7 مواطنين وضبط السلاح وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.