حسم قاض أمريكي دعوى قضائية رفعها الرئيس السابق دونالد ترامب ضد منافسته في انتخابات الرئاسة عام 2016 هيلاري كلينتون، رافضًا اتهامات الأول للديمقراطيين بمحاولة التلاعب بتلك الانتخابات من خلال ربط حملته الانتخابية بروسيا.

رفض القضية

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، قال القاضي دونالد ميدلبروكس، من المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا، في حيثيات رفض قضية ترامب إن الدعوى لا تسعى إلى الحصول على “تعويض عن أي ضرر قانوني” وإن المحكمة “ليست المنتدى المناسب” لشكاوى الرئيس السابق.

تباهٍ سياسي

وأضاف ميدلبروكس أن ترامب يسعى إلى التباهي ببيان سياسي من 200 صفحة يفصِّل فيه مظالمه ضد أولئك الذين عارضوه.

تفاصيل الدعوى

ورفع ترامب دعوى قضائية في مارس الماضي، ضد وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، المرشحة الديمقراطية للرئاسة في عام 2016، وعدد من الديمقراطيين الآخرين بتهم من بينها “الابتزاز” و”التآمر للتزييف المسبب للأذى”.

وتألفت الدعوى من 108 صفحات سرد فيها قائمة طويلة من المظالم التي تحدث عنها مرارًا خلال السنوات الأربع، التي قضاها في البيت الأبيض بعد فوزه على كلينتون.

وطلب ترامب إلى جانب التعويضات جزاءات عقابية، قائلا إنه تكبد أكثر من 24 مليون دولار بسبب “تكاليف الدفاع والرسوم القانونية والنفقات المرتبطة بذلك”.

وقال القاضي ميدلبروكس إن ترامب انتظر لفترة طويلة قبل تقديم شكواه متجاوزًا أحكام التقادم القانوني لاتهاماته وأنه لم يثبت أنه تعرض للأذى من أي أكاذيب.