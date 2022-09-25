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القمر يغرب قبل حدوث الاقتران الليلة

2022-09-25 الساعة 6:00
القمر يغرب قبل حدوث الاقتران الليلة
المواطن - الرياض

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تشهد المملكة ظاهرة غروب القمر من أفق مكة المكرمة اليوم الأحد 29 صفر 1444 الموافق 25 سبتمبر 2022 عند الساعة 06:11 مساءً قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس التي ستغرب عند الساعة 06:15 مساءً.

منزلة الاقتران

وقالت الجمعية الفلكية بجدة في بيان لها عبر صفحتها بموقع تويتر: “تشير الحسابات الفلكية بأن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم الاحد 29 صفر 1444 الموافق 25 سبتمبر 2022 عند الساعة 06:11 مساءً قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس التي ستغرب عند الساعة 06:15 مساءً. ” وتابعت: “سيتبع ذلك وصول القمر منزلة الاقتران عند الساعة 12:54 بعد منتصف الليل”. وفي وقت سابق، أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أول أيام فصل الخريف في السعودية والوطن العربي وكامل النصف الشمالي لكوكبنا، مشيرة إلى أن الاعتدال الخريفي 2022 يبدأ يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 في الساعة 04:03 ص بتوقيت مكة و01:03 ص بتوقيت غرينتش. وبينت أن الشمس ستكون على خط الاستواء مباشرة قادمة ظاهريًا من شمال السماء متجهة نحو الجنوب وهو أول أيام فصل الخريف فلكيًا.
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