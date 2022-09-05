سيواجه منتخب السعودية، اليوم نظيره الجزائري في نصف نهائي كأس العرب للناشئين بنسختها الرابعة المقامة حاليًا في الجزائر.

توقيت مباراة السعودية والجزائر

وسوف تقام مباراة السعودية والجزائر في السادسة والنصف من مساء اليوم الاثنين بتوقيت المملكة على قناة Al kass 2 HD القطرية.

مشوار منتخبي السعودية والجزائر للعبور لدور الـ4

وكان المنتخب السعودي تأهل لنصف نهائي كأس العرب تحت 17 عامًا بعد الفوز على منتخب العراق برباعية مقابل هدف، أما المنتخب الجزائري فعبر منتخب تونس بركلات الجزاء الترجيحية.

ملخص مباراة السعودية والعراق

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدفين لهدف، حيث كان المنتخب العراقي بادر بالتسجيل في الدقيقة الخامسة، ونجح اللاعب نواف الجدعاني في إحراز هدف التعادل لـ المنتخب السعودي بالدقيقة الـ28، ثم أضاف اللاعب طلال حاجي الهدف الثاني للأخضر بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وكان المنتخب العراقي بادر بالتسجيل في الدقيقة الخامسة، ونجح اللاعب نواف الجدعاني في إحراز هدف التعادل لـ المنتخب السعودي بالدقيقة الـ28، ثم أضاف اللاعب طلال حاجي الهدف الثاني للأخضر بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني من المباراة، نجح المنتخب السعودي بإضافة الهدف الثالث عبر اللاعب طلال حاجي بالدقيقة الـ59.

وواصل الأخضر تألقه، ليضيف الهدف الرابع عبر اللاعب طلال حاجي الذي سجل “الهاتريك” بالدقيقة الـ68.