أكدت القنصلية السعودية في هونج كونج أن السلطات في البلاد قررت فرض حجر صحي على القادمين من الخارج لمدة 3 أيام ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

كما أشارت السفارة إلى أن المسافر يدخل في مرحلة مراقبة ذاتية مدتها 4 أيام تبدأ بعد انتهاء الحجر الصحي وخلال فترة المراقبة يمكن للشخص التنقل واستخدام وسائل المواصلات.

تحديث إجراءات السفر إلى هونج كونج

وفي وقت سابق قال الحساب الرسمي للقنصلية: نود إحاطة المواطنين الكرام بأن الحكومة أعلنت عن عدد من التعديلات بشأن دخول غير المقيمين إلى أراضيها وفقًا للمتطلبات الآتية: