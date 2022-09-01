أكدت القنصلية السعودية في هونج كونج أن السلطات في البلاد قررت فرض حجر صحي على القادمين من الخارج لمدة 3 أيام ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.
كما أشارت السفارة إلى أن المسافر يدخل في مرحلة مراقبة ذاتية مدتها 4 أيام تبدأ بعد انتهاء الحجر الصحي وخلال فترة المراقبة يمكن للشخص التنقل واستخدام وسائل المواصلات.
تحديث إجراءات السفر إلى هونج كونج
وفي وقت سابق قال الحساب الرسمي للقنصلية: نود إحاطة المواطنين الكرام بأن الحكومة أعلنت عن عدد من التعديلات بشأن دخول غير المقيمين إلى أراضيها وفقًا للمتطلبات الآتية:
- نتيجة اختبار فحص كوفيد (PCR) سلبية خلال 48 ساعة من موعد السفر.
- إرفاق حجز مؤكد بأحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي لمدة 7 أيام (وسيتعين على الزائر الخضوع لاختبارات فحص كوفيد أثناء وبعد فترة الحجر الصحي).
- وفي وقت لاحق تم إلغاء هذه الاشتراطات والاكتفاء بالحجر والمراقبة وفق ما تمت الإشارة إليه سابقًا.
اترك تعليقاً