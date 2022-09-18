يخوض نادي آرسنال مباراة مهمة بعد قليل أمام فريق برينتفورد في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة بعد قليل في الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب ” جريفين بارك” معقل فريق برينتفورد حيث تنقل المباراة عبر قنوات Bein Sports 1 Hd Premium و Sky Sports Main Event UK و BEIN Sports HD 1 English.

ترتيب آرسنال وبرينتفورد

الجانرز متواجد حاليًا في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، وفي حال فوزه يصعد للصدارة، أما فريق برينتفورد فمتواجد في المركز التاسع برصيد تسع نقاط.

وفي آخر مباراة للجانرز في الدوري الإنجليزي، كان خسر من فريق مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز فريق برينتفورد على نادي ليدز يونايتد بخماسية مقابل هدفين في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.