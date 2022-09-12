تنطلق غدًا مباراة ليفربول ضد أياكس أمستردام الهولندي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/2023.

توقيت مباراة ليفربول ضد أياكس

وتبدأ المباراة مساء الغد في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة وتُنقل عبر قنوات Bein Sports 2HD Premium و BT Sport 2 HD و Super Sport.

ويسعى فريق ليفربول إلى الفوز، وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى من نادي نابولي الإيطالي برباعية مقابل هدف، بينما فاز أياكس على نادي جلاسكو رينجرز الإسكتلندي برباعية دون رد بالجولة الأولى.

ويقدم ليفربول أداءً فنيًا مخيبًا لـ الآمال منذ بداية الموسم في الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول تعادل مع إيفرتون في آخر جولات الدوري الإنجليزي قبل تأجيل مبارياته حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

يذكر أن فريق ليفربول كان خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني يوم 28 مايو الماضي في النهائي الذي أُقيم في العاصمة الفرنسية باريس.