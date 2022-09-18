يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية، مساء الغد، مباراة ميلان ضد نابولي في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي لـ موسم 2022/ 2023.

موعد مباراة ميلان ضد نابولي:

وتنطلق المباراة غدًا في العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية على ملعب السان سيرو بمدينة ميلانو، حيث تُنقل المباراة عبر قنوات S SPORT 2 HD و Starz Play App و Eleven Sports 1 HD و Nova Sports 3 Hd.

وقبل مواجهة الغد، كان ميلان فاز على فريق دينامو زغرب الكرواتي بثلاثية مقابل هدف بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، أما نابولي ففاز على نادي جلاسكو رينجرز الإسكتلندي بثلاثية دون رد.

ترتيب ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي:

نابولي متواجد في صدارة الدوري الإيطالي بعد مرور 6 جولات برصيد 14 نقطة، أما ميلان ففي المركز الثالث برصيد 14 نقطة.