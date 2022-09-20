تشارك القوات البحرية الملكية بقطع بحرية وطائرات عامودية في فعاليات اليوم الوطني الـ92.

فيديو | القوات البحرية تشارك بقطع بحرية وطائرات عامودية في #اليوم_الوطني_السعودي #الإخبارية pic.twitter.com/V6MUQcB0Pm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 19, 2022

ما تشتمل عليه القطع

وذكرت القوات البحرية أن القطع تشتمل على مروحية بحرية مضادة للغواصات MH600R (صقر البحر)، وفرقاطة من فئة الرياض F3000، وأفانتي 3300، وزورق اعتراضي عالي السرعة.

احتفالات اليوم الوطني

وتستعد المملكة للاحتفال باليوم الوطني 92 يوم الجمعة المقبل، باحتفالات ضخمة وعروض وفعاليات متنوعة.

وجاء شعار اليوم الوطني السعودي لعام 1444هـ تحت عنوان”هي لنا دار”، ليعكس الهوية السعودية والانتماء لهذا البلد العريق، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.