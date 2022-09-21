كشف شركة «نايك» العالمية المتخصصة في الملابس والتجهيزات الرياضية، اليوم الخميس، عن الزي الرسمي لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم الذي سيخوض به نهائيات بطولة كأس العالم «فيفا – قطر 2022».

وتقام منافسات النسخة رقم 22 من المونديال لأول مرة في التاريخ في فصل الشتاء، خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

وجاء زي المنتخب السعودي بالألوان المعتادة الأبيض والأخضر إلى جانب بعض النقوش المميزة.

ويستعد الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم، للمرة السادسة في تاريخه، وقد أوقعته قرعة المونديال في المجموعة الثالثة التي تضم جانبه كلا من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ويستهل الأخضر مشواره بمواجهة الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، قبل الصدام مع بولندا ثم المكسيك يومي 26 و30 من الشهر ذاته.