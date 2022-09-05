أعلنت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، مساء اليوم الاثنين، عن ما تم سداده من الالتزامات المالية واجبة السداد حتى يوم 31 مارس لأندية دوري روشن السعودي.

ما تم سداده من التزامات لأندية دوري روشن:

وجاءت قائمة الأندية التي استطاعت الحصول على شهادة الكفاءة المالية، استنادًا للمادة 11 من اللائحة، وهي؛ الاتحاد، النصر، التعاون، الوحدة، الشباب، الاتفاق، الرائد، الطائي، الفيحاء، الخليج، ضمك، الفتح، أبها، الهلال والعدالة.

ولم تمنح لجنة الكفاءة المالية، نادي الباطن شهادة الكفاءة، بسبب عدم استيفائه المعايير الملزمة للحصول عليها، ليكون الوحيد بين أندية دوري روشن السعودي الذي لم يستخرجها.

وأشارت لجنة الكفاءة المالية في بيانها، إلى أن نسبة السداد الإجمالية لأندية دوري روشن السعودي قد بلغت 78.27%، فيما وصلت نسبة الجدولة إلى 18.95%.

أندية يلو والفرق الهابطة للدرجة الثانية:

كما كشف لجنة الكفاءة المالية في بيانها، ما تم سداده من الالتزامات المالية واجبة السداد حتى يوم 31 مارس الماضي لأندية دوري يلو لأندية الدرجة الأولى والفريق الهابطة للدرجة الثانية في الموسم الرياضي الماضي.

وجاءت الأندية كالتالي؛ العين، الأهلي، الحزم، الكوكب، أُحد، الجبلين، العروبة، الجيل، هجر، نجران، جدة، النهضة، الساحل، الشعلة، بيشة، الفيصلي، الخلود، الأخدود، القادسية والدرعية، حيث بلغت نسبة السداد الإجمالية 97.62%، ونسبة الجدولة الإجمالية 2.37%.