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هناك رغبة من جميع الأطراف على تحقيق الهدف  

الكويت تخرج من الجمود السياسي قريبًا

2022-09-29 الساعة 5:22
الكويت تخرج من الجمود السياسي قريبًا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت وكالة بلومبرغ إن الكويت أمامها فرصة كبيرة تمثل لها مخرجًا من حالة الجمود السياسي قريبًا إذا تم استغلالها بشكل صحيح، لا سيما وأن الانتخابات الحالية قطعت شوظًا كبيرًا لتحقيق هذا الهدف. وقال التقرير: فوض الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، لإلقاء خطاب موجز في وقت سابق من هذا العام، وعرض ذلك على الكويت مخرجًا من سنوات من الجمود السياسي. وتابع: كما ضخ الخطاب أيضًا ديناميكية في السياسة الكويتية التي تعثرت بسبب عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، كما ذكر البيان الصادر عن الديوان الأميري الكويتي في أغسطس الماضي عند حل مجلس الأمة لتصحيح المشهد السياسي. بلومبرغ الكويت تخرج من الجمود السياسي قريبًا وكان من ضمن أسباب حل المجلس أيضًا استمرار الجمود السياسي في تعطيل السياسات التي يُنظر إليها على أنها حاسمة للاقتصاد، بما في ذلك التشريعات التي تتيح للحكومة بالعودة إلى أسواق الديون العالمية. وبحسب التقرير فإن بعض المسؤولين كانوا يخشون أيضًا منه أنه لم يكن هناك اهتمام كافٍ بالقرارات الحاسمة بشأن تنويع الاقتصاد الذي تهيمن عليه عائدات النفط وتوسيع قطاعات مثل الترفيه وهي الخطوات التي يتم اتباعها بحماس أكبر في السعودية.

الانتخابات الكويتية 2022

وقالت بلومبرغ: يعد اليوم يومًا حاسمًا لدولة الكويت العضو في منظمة أوبك وصاحبة صندوق الثروة السيادي البالغ قيمته 700 مليار دولار، حيث تشهد انتخابات برلمانية ويتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 عضوًا يمثلونهم في مجلس الأمة، ومواصلة مسيرة نيابية ممتدة منذ نحو 60 عامًا. بلومبرغ الكويت تخرج من الجمود السياسي قريبًا

ثناء من المعارضة

وأضاف التقرير: هناك حالة من الاتفاق بين جميع الأطراف في الدولة الخليجية لإنهاء حالة الجمود السياسي فيها، ويقف الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق هذا الهدف، والمعارضة ليست استثناءً من ذلك. وتابع: أتى الثناء على المشهد الحالي من جهة غير متوقعة، حيث قال المعارض أحمد السعدون إن بعض الخطوات التي تم الكشف عنها كانت رائعة، مضيفًا: فتحت الدولة الطريق أمام المواطنين والآن تقع المسؤولية على عاتق المواطنين والشعب لإنهاء حالة الجمود السياسي. ويمكن لنحو 800 ألف ناخب، أي ما يزيد قليلاً عن نصف عدد المواطنين، الاختيار من بين 305 مرشحين من ضمنهم 22 امرأة، علمًا بأنه لم تكن هناك امرأة واحدة في البرلمان في آخر مجلس أمة، بحسب بلومبرغ.

سير العملية الانتخابية 

ويُذكر أن جريدة القبس الكويتية نقلت عن رئيس لجنة مدينة جابر الأحمد، المستشار مبارك عبدالله السنافي، قوله إن الحضور ممتاز والتنظيم يسير بشكل إيجابي، مشيداً بتعاون الجميع لانجاح العملية الديمقراطية. بلومبرغ الكويت تخرج من الجمود السياسي قريبًا
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