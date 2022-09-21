تسبب الإعلامي الرياضي بتال القوس في إثارة الجدل عندما سأل سؤالًا إلى فرهاد عبدالله رئيس دائرة التحكيم عن ارتداء طاقم دائرة الحكام الطقم الأزرق.

ويعمل الأوزبكي فرهاد عبدالله برئاسة دائرة التحكيم منذ يوليو من العام الماضي، بجانب أنه كان يعمل مديرًا فنيًّا لأكاديمية الاتحاد الآسيوي حتى نهاية شهر يونيو 2021م.

كشف الأسباب:

وقال بتال القوس لـ فرهاد عبدالله: “لماذا يرتدي أعضاء طاقم الدائرة في اتحاد القدم السعودي الطقم الأزرق في الدورات التدريبية؟، لماذا يرتدي الحكام اللون أزرق، هل أنتم ناقصين تشكيك ومشاكل وأشياء سخيفة تلصق بالحكام، ليش ما تبتعدون عن ألوان الدوري”.

ورد مدير دائرة الحكام قائلًا: “هذه هي الملابس المخصصة لنا وهي عادة ما نرتديها، وكما قلت لدينا الأبيض والأزرق نستخدم هذه الألوان خلال الدورات التدريبية في كل مرة”.

حسم الجدل:

هذا السؤال أثار الجدل، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لخلفية أحد الأستوديوهات التحليلية وهي باللون الأزرق في أحد القنوات، بينما اعتبر البعض أن السؤال غير صحيح ولم يكن من المناسب طرحه.

وقال البعض الآخر: إن شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” هو اللون الأزرق فهل هذا يعني مساندته لـ الهلال، حسب وصفهم.