المؤتمر الدوري يناقش الفرص الاستثمارية بالرياضة

ناقش المؤتمر الدوري الثالث للقطاع الرياضي، الذي عُقد اليوم الأربعاء، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، الفرص الاستثمارية في الرياضة.
المؤتمر الدوري
وانطلق المؤتمر الدوري، بكلمة من مساعد وزير الرياضة الدكتور رجاء الله السلمي، وأكد أنه سيتم الحديث عن كل ما يتعلق بالاستثمار الرياضي والخطوات التي خطتها وزارة الرياضة في الاستثمار الرياضي وجلب المستثمرين.
الفرص الاستثمارية
وقال عبدالمجيد العسكر الوكيل المساعد للتخصيص والاستدامة المالية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان: “لدينا حاليًا وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم فرصة استثمارية لإقامة معسكر رياضي”.
وتابع: “هناك عدد من أمانات المناطق تقيم دورات رمضانية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهناك 230 فرصة استثمارية لأنشطة رياضية تم طرحها في مختلف مُدن ومحافظات المملكة”.
وأضاف خلال تصريحاته في المؤتمر الدوري الثالث: “في حال نجاح تجربة “معسكر الطائف” سيتم تطبيقه في عدد من المدن والمحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم”.
تسويق أصول وزارة الرياضة
وتحدث نايف الدوسري مستشار وكيل التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في وزارة الرياضة قائلًا: “نعمل على تسويق أصول وزارة الرياضة مثل المنشآت الرياضية، ورعاية الأحداث ومناطق الاستاد وتأجير الأراضي ذات المساحات الكبيرة”.
وواصل: “شعارات الأندية أمر مهم بالنسبة لنا ونعمل بصورة مستمرة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية للحفاظ على القيمة السوقية للأندية، ارتفاع رقم الرعايات والعقود الاستثمارية للأندية التي قاربت حاجز المليار ريال هي أكبر قصة نجاح تحققت”.
واختتم الدوسري تصريحاته في المؤتمر الدوري الثالث: “نعمل على تسويق المناطق المحيطة للملاعب، من خلال إقامات فعاليات غير رياضية وزيادة فرص الاستثمار لهذه المنشآت”.