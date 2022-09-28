المؤتمر الدوري يناقش الفرص الاستثمارية بالرياضة

ناقش المؤتمر الدوري الثالث للقطاع الرياضي، الذي عُقد اليوم الأربعاء، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، الفرص الاستثمارية في الرياضة.

المؤتمر الدوري

الفرص الاستثمارية

تسويق أصول وزارة الرياضة