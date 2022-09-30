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قبل مواجهة التعاون

المالكي يناشد جماهير الهلال: ادعمونا

2022-09-30 الساعة 10:15
المالكي يناشد جماهير الهلال: ادعمونا
المواطن - محمد سمعه

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حرص عبدالإله المالكي، لاعب نادي الهلال، على توجيه رسالة لجماهير أزرق الرياض، قبل مواجهة نادي التعاون بعد غد في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين. وكتب المالكي عبر منصات التواصل الاجتماعي: “حضوركم مُهم لتحقيق ثلاث نقاط بإذن الله، دعمكم مهم”. ويسعى أزرق الرياض للفوز على التعاون والوصول للنقطة رقم 15 والبقاء في صدارة دوري روشن السعودي.

نجم الهلال يتحدث:

وكان عبدالإله المالكي عاد من إصابة القطع في الرباط الصليبي، وشارك بلقاء الأزرق ضد القادسية الكويتي في اعتزال الحارس الكويتي نواف الخالدي يوم الأحد الماضي.
عبدالإله المالكي
المالكي – المصدر @Alhilal_FC
ومن المتوقع عدم مشاركة المالكي أمام التعاون بعد غد لعدم الجاهزية الفنية. وفي وقت سابق، أوضح سالم الدوسري، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، على أنه سيعود للمباريات بعد شهر من الآن، وذلك بعد إجرائه عملية استئصال الزائدة الدودية يوم الاثنين الماضي. وكان الدوسري تحدث بفيديو نشره الإعلامي حمد الصويلحي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “إن شاء الله أعود للملاعب بعد 4 أسابيع من الآن.
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