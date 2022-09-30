المالكي يناشد جماهير الهلال: ادعمونا

نجم الهلال يتحدث:

حرص عبدالإله المالكي، لاعب نادي الهلال، على توجيه رسالة لجماهير أزرق الرياض، قبل مواجهة نادي التعاون بعد غد في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين. وكتب المالكي عبر منصات التواصل الاجتماعي: “حضوركم مُهم لتحقيق ثلاث نقاط بإذن الله، دعمكم مهم”. ويسعى أزرق الرياض للفوز على التعاون والوصول للنقطة رقم 15 والبقاء في صدارة دوري روشن السعودي.وكان عبدالإله المالكي عاد من إصابة القطع في الرباط الصليبي، وشارك بلقاء الأزرق ضد القادسية الكويتي في اعتزال الحارس الكويتي نواف الخالدي يوم الأحد الماضي.ومن المتوقع عدم مشاركة المالكي أمام التعاون بعد غد لعدم الجاهزية الفنية. وفي وقت سابق، أوضح سالم الدوسري، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، على أنه سيعود للمباريات بعد شهر من الآن، وذلك بعد إجرائه عملية استئصال الزائدة الدودية يوم الاثنين الماضي. وكان الدوسري تحدث بفيديو نشره الإعلامي حمد الصويلحي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “إن شاء الله أعود للملاعب بعد 4 أسابيع من الآن.