أطلقت وزارة المالية صفحة “رأيك يهمنا” تستهدف من خلالها استطلاع مرئيات ومقترحات وملاحظات المستفيدين من خدماتها المختلفة، ودراسة وتقييم متطلباتهم، مما يسهم في تحسين وتطوير هذه الخدمات، وتقديم خدمات أكثر تميزا لرفع نسبة رضاهم.

قنوات تواصل مباشرة

ويأتي إطلاق الصفحة انطلاقًا من رؤية وزارة المالية بأن تكون وزارة رائدة تمكّن المملكة لتكون ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم بحلول 2030 من خلال نظام مالي متميز، كما يأتي إطلاقها لتعزيز وإتاحة قنوات تواصل مباشرة وفعّالة بين الوزارة والمستفيدين من خدماتها مما يعزز من تطويرها وتحسينها.

خدمات مميزة

وأوضح وكيل الاستراتيجية والتميز المؤسسي رئيس مكتب تحقيق الرؤية المهندس خالد بن محمد المحاسن، أن إطلاق هذه الصفحة يعكس حرص وزارة المالية على تقديم خدمات متميزة بجودة وفاعلية للوصول إلى التميز المؤسسي، مؤكداً أهمية التعرف على آراء المستفيدين من مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة واستقبال ملاحظاتهم عليها من أجل العمل على تحسينها وتطويرها؛ سعياً لتحقيق رضاهم وتطلعاتهم.

ويمكن الدخول إلى الصفحة وإبداء المرئيات والمقترحات والملاحظات من خلال الرابط التالي: https://www.mof.gov.sa/Pages/external_survey.aspx .