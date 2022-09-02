كشف فيصل زيد، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي الجديد، أن المركز الإعلامي في النادي ستتم إعادة هيكلته بما يتناسب مع المرحلة المقبلة للفريق.

وكان الراقي أعلن، مساء اليوم الجمعة، عبر حسابه في “تويتر”، عن تعيين فيصل زيدًا مديرًا للمركز الإعلامي بالنادي ومتحدثًا رسميًّا باسم النادي.

ماذا قال المتحدث الجديد لـ الأهلي ؟

وغرد فيصل زيد قائلًا: “سيتم إعادة هيكلة المركز الإعلامي للنادي بما يتناسب مع المرحلة المقبلة وننوه لجماهير الراقي الغالية، بأنه لا يُمكن للمركز الإعلامي بالنادي الإعلان عن أي حالة تعاقدية إلا بعد الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية، والله ولي التوفيق”.

وكان النادي أعلن أيضًا اليوم، عن تعاقده مع يوسف عنبر نجم الراقي والمنتخب السعودي الأسبق، كمستشار فني للفريق الكروي الأول، وذلك في إطار خطة الإصلاحات الإدارية للقطاع الكروي في النادي.

وذكر الحساب الرسمي لـ الأهلي أن عنبر سيكون ضمن الفريق الاستشاري الذي يقوده البلجيكي جان فان وينكل كما سيقود مؤقتًا في مباراة الخلود يوم الاثنين المقبل في دوري يلو، وذلك حتى إنهاء إجراءات ضم المدرب الجديد للفريق الأول.

وتمت إقالة المدرب الأوروجوياني روبيرت سيبولدي بسبب سوء نتائج الفريق معه، حيث تولى تدريب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، في نصف الموسم الماضي خلفًا للمدرب الألباني بيسنك هاسي بسبب سوء النتائج لكنه لم ينجح في إبقاء الراقي في الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2021/ 2022.