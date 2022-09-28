المتقدمة للبتروكيماويات توزع أرباحًا بـ142 مليوناً

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2022م. تفاصيل القرار: وبحسب بيان للشركة على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، راجع مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في اجتماعه المنعقد أمس الأداء المالي والتشغيلي للشركة وأصدر قراره بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام 2022م، بإجمالي مبلغ موزع 142,532,860.25 ريال. وأوضحت المتقدمة للبتروكيماويات أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 259,150,655، وحصة السهم من التوزيع 0.55 ريال سعودي، أما نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %5.5. تاريخ الأحقية: وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في اليوم الثامن من شهر ديسمبر لعام 2022م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويكون تاريخ التوزيع في اليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر لعام 2022م. وحثت المتقدمة للبتروكيماويات جميع المساهمين على تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة، وبالنسبة للمستثمرين غير المقيمين بالمملكة فإن الأرباح التي تدفعها لهم الشركة ستكون خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وذلك وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

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