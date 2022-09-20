يبدأ طلاب وطالبات مدارس التعليم العام والكوادر الإدارية والتعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، مع نهاية دوام اليوم الثلاثاء، أول إجازة مدرسية مطولة خلال الدراسة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة 92.

إجازة اليوم الوطني للمدارس

وحددت وزارة التعليم في التقويم الدراسي لعام 1444 هـ، إجازة اليوم الوطني يومي الأربعاء والخميس، فيما يكون الجمعة والسبت إجازة نهاية الأسبوع.

وبذلك يحصل الطلبة والمعلمون والإداريون ومنتسبو التعليم في جميع المراحل الدراسية على أول إجازة مطولة في العام الدراسي.

إجازة القطاعين الخاص وغير الربحي

من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، إجازة اليوم الوطني الـ92 للقطاعين الخاص وغير الربحي، قائلًا إن العامل يعوض عن إجازة اليوم الوطني إذا تداخلت مع يوم الراحة الأسبوعية.

وأوضح آل حماد أن إجازة اليوم الوطني للقطاعين الخاص وغير الربحي يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر.