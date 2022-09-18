أعلن المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الأحد، على مدن المملكة.

وتسجل المدينة المنورة أعلى درجة حرارة في المملكة، بواقع 42 درجة مئوية، فيما تسجل أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة العظمى

وحسب مركز الأرصاد، في تقريره الصادر اليوم جاءت درجات الحرارة العظمى في المملكة كالتالي: المدينة المنورة 42 درجة مئوية، تليها كل من بريدة والدوادمي ووادي الدواسر وشرورة والأحساء والخرج 41 درجة، وكل من مكة المكرّمة والرياض والدمام والعلا وحفر الباطن 40 درجة، ثم سكاكا ورفحاء والمجمعة 39 درجة مئوية.