أعلن المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الأحد، على مدن المملكة.
وتسجل المدينة المنورة أعلى درجة حرارة في المملكة، بواقع 42 درجة مئوية، فيما تسجل أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ 17 درجة مئوية.
درجات الحرارة العظمى
وحسب مركز الأرصاد، في تقريره الصادر اليوم جاءت درجات الحرارة العظمى في المملكة كالتالي: المدينة المنورة 42 درجة مئوية، تليها كل من بريدة والدوادمي ووادي الدواسر وشرورة والأحساء والخرج 41 درجة، وكل من مكة المكرّمة والرياض والدمام والعلا وحفر الباطن 40 درجة، ثم سكاكا ورفحاء والمجمعة 39 درجة مئوية.
درجات الحرارة الصغرى
وبشأن درجات الحرارة الصغرى، سجلت أبها والباحة 17 درجة مئوية، والقريات 20 مئوية، وحائل وطريف والطائف 21 مئوية، فيما سجّلت جازان والقنفذة والوجه وجدة وأبها والباحة أعلى نسبة رطوبة 90% و85%.
طقس اليوم
كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
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