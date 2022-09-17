أعلن المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على مدن المملكة.

وتسجل المدينة المنورة أعلى درجة حرارة في المملكة، اليوم السبت، بواقع 42 درجة مئوية، فيما تسجل أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ 17 مئوية.

درجات الحرارة العظمى

وحسب مركز الأرصاد، جاءت درجات الحرارة العظمى في المملكة كالتالي: المدينة المنورة 42 درجة مئوية، تليها كل من الدوادمي ووادي الدواسر والعلا والأحساء والخرج 41، ثم مكة المكرمة والرياض والدمام وبريدة وشرورة وينبع وحفر الباطن بواقع 40 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

وبشأن درجات الحرارة الصغرى، تسجل أبها والباحة أدنى حرارة بـ 17 مئوية، فيما تسجل القريات 21، وحائل وتبوك ونجران والطائف وبيشة 22، وعرعر 23، وسكاكا وشرورة والوجه ورفحا 24 درجة مئوية.

طقس اليوم

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.