قرر البنك المركزي السعودي، مساء اليوم الأربعاء، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة.

رفع أسعار الفائدة:

وأوضح البنك، في بيان له عبر حسابه الرسمي، أنه اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة.

الريبو العكسي:

كما قرر البنك المركزي السعودي، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة.