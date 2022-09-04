أعاد المرور السعودي التذكير بخطوات إسقاط المركبات التالفة أو المهملة إلكترونيًا عبر منصة أبشر بشكل سهل وميسر.

خطوات إسقاط المركبات التالفة

وقال المرور إن إسقاط المركبة يتم من خلال ما يلي:

زيارة موقع منصة أبشر أفراد.

استعراض المراكز المعتمدة.

التوجه إلى المركز.

تسليم المركبة واللوحات وإعطاء المركز كود التسجيل المرسل عبر الجوال.

الالتزام بالسرعات المحددة

وفي وقت سابق وجهت الإدارة العامة للمرور المواطنين بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، ما يقيهم من المخاطر المحتملة.

وقالت الإدارة العامة للمرور في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”: “تجاوز السرعة قد يكلفك الكثير”، داعية المواطنين إلى الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، ما يحميهم من المخاطر المحتملة.