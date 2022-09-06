وقالت الإدارة العامة للمرور، في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، إن هناك 4 سلوكيات خاطئة تتم عند الازدحامات تتمثل في:

التنقل من مسار لآخر.

عدم ترك مسافة آمنة.

إساءة استخدام منبه المركبة.

التجاوز من أكتاف الطريق.

وفي وقت سابق، حذر المرور أيضًا من سير المركبة بدون لوحات أمامية، مشيرًا إلى أن ذلك يعد مخالفة مرورية موجبة للغرامة.