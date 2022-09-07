حث المرور السعودي الجميع على الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلاتك، وذلك من خلال منصة أبشر.

وتتيح الخدمة إسقاط المركبات دون أي التزامات مالية حتى الأول من مارس 2023. كما تحقق الخدمة المزايا التالية :

يتم تنفيذ الخدمة إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة المرور.

يتم إسقاط المركبة من السجلات على الفور.

لا يوجد التزامات مالية

تحسين المشهد الحضري بإزالة المركبات التالفة والمهملة.

المرور يحذر من سلوكيات خاطئة

وفي وقت سابق حذرت الإدارة العامة للمرور من بعض السلوكيات الخاطئة أثناء التكدس المروري، مؤكدة ضرورة أن يراعي قائد المركبة عند الازدحامات اتباع تنظيمات السير على الطريق، للوصول الآمن لوجهته.

وقالت الإدارة العامة للمرور، في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، إن هناك 4 سلوكيات خاطئة تتم عند الازدحامات تتمثل في: