حذر المرور السعودي من تجاوز حافلات النقل المدرسي، وذلك بعد ساعات من نجاة طالبة من الدهس المحقق تحت عجلات سيارة مسرعة.

وقال المرور السعودي : حفاظًا على سلامتهم؛ يجب على قائدي المركبات عدم تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطرق .

نجاة طالبة من الدهس

وكان مقطع فيديو متداول وثق نجاة طالبة من الدهس بعدما نزلت من الحافلة المدرسية إلا أن يقظة سائق الحافلة ساهمت في إنقاذها.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع، يقظة سائق الحافلة المدرسية، وإنقاذه الطالبة قبل اصطدام سيارة أخرى بها خلال عبورها إلى المنزل بعد نزولها من الحافلة.

وكان سائق الحافلة يتابع الطفلة وخلال عبورها لمنزلها أسرع وأمسك بها قبل اصطدام سيارة بها كانت تسير بجوارها.

عقوبة تجاوز حافلات النقل المدرسي

يذكر أن عقوبة تجاوز الحافلات المدرسية أثناء توقفها تصل إلى 3 آلاف ريال وقد تتضاعف العقوبة لتصل 6 آلاف ريال.