المرور تحذر من زيادة سرعة المركبات

كلما زادت سرعة المركبة كلما كان تأثير قوة الاصطدام أخطر.#المرور_السعودي pic.twitter.com/xL9TTJTnMd — المرور السعودي (@eMoroor) September 29, 2022

السرعة النظامية

أضرار السرعة الزائدة

حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة زيادة سرعة المركبة لما لها من تأثير سلبي كبير خلال قوة الاصطدام.وقالت الإدارة في فيديوجراف على حسابها بموقع “تويتر” “لسلامتك التزم بالسرعة النظامية”، مقدمة بعض التفاصيل بشأن خطر زيادة السرعة.وأوضحت أن السرعة الزائدة تتسبب باحتمالية كبيرة لوقوع الحوادث المرورية، لافتة إلى أنها تجعل السائق لا يتمكن من اتخاذ الإجراء المناسب لتفادي الحادث، فضلًا عن صعوبة التحكم بالمركبة. كما تؤدي زيادة سرعة المركبة في ارتفاع مقدار قوة الارتطام وجسامة التلف الناتج من الحادث، كما تؤدي لوقوع الإصابات البليغة والوفيات.