المرور تحذر من زيادة سرعة المركبات

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كلما زادت سرعة المركبة كلما كان تأثير قوة الاصطدام أخطر.#المرور_السعودي pic.twitter.com/xL9TTJTnMd— المرور السعودي (@eMoroor) September 29, 2022