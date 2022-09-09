أصدر الإدارة العامة لـ المرور عددًا من التعليمات بشأن السير في المناطق السكنية.
4 نصائح للسير داخل الأحياء السكنية:
وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: لسلامتك وسلامة الآخرين عند السير داخل الأحياء السكنية احرص على ما يلي:
ـ الالتزام بتنظيمات السير على الطريق.
ـ التقيد بالسرعة النظامية داخل الأحياء.
ـ الوقوف التام عند التقاطعات قبل عبورها، ومراعاة الأولوية في ذلك.
ـ إعطاء الأفضلية للمشاة.
الحذر عند المدارس:
وفي وقت سابق؛ أصدرت الإدارة العامة للمرور عددًا من التنبيهات بشأن توخي الحذر عند مناطق المدارس للحفاظ على سلامة الطلاب.
وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “عند المرور بأحد الطرق التي تمر بالمدارس، فإنه يجب التوقف تمامًا وعدم قطع صفوف الطلاب حفاظًا على سلامتهم”.
وأضافت: إذا شاهدت اللوحة الإرشادية ـ المشيرة لوجود مدرسة ـ اتبع التالي:
ـ خفف من سرعة المركبة.
ـ تجنب الوقوف وسط الطريق.
ـ عند وجود حافلة مدرسية التزم بمسافة كافية بينك وبينها.
ـ الانتباه لمرور الطلاب بين المركبات.
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