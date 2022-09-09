أصدر الإدارة العامة لـ المرور عددًا من التعليمات بشأن السير في المناطق السكنية.

4 نصائح للسير داخل الأحياء السكنية:

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: لسلامتك وسلامة الآخرين عند السير داخل الأحياء السكنية احرص على ما يلي:

ـ الالتزام بتنظيمات السير على الطريق.

ـ التقيد بالسرعة النظامية داخل الأحياء.

ـ الوقوف التام عند التقاطعات قبل عبورها، ومراعاة الأولوية في ذلك.

ـ إعطاء الأفضلية للمشاة.

الحذر عند المدارس:

وفي وقت سابق؛ أصدرت الإدارة العامة للمرور عددًا من التنبيهات بشأن توخي الحذر عند مناطق المدارس للحفاظ على سلامة الطلاب.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “عند المرور بأحد الطرق التي تمر بالمدارس، فإنه يجب التوقف تمامًا وعدم قطع صفوف الطلاب حفاظًا على سلامتهم”.

وأضافت: إذا شاهدت اللوحة الإرشادية ـ المشيرة لوجود مدرسة ـ اتبع التالي:

ـ خفف من سرعة المركبة.

ـ تجنب الوقوف وسط الطريق.

ـ عند وجود حافلة مدرسية التزم بمسافة كافية بينك وبينها.

ـ الانتباه لمرور الطلاب بين المركبات.