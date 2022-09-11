كشفت الإدارة العامة للمرور شرطين لنقل ملكية السيارة من شخص لآخر، وما إذا كان من الممكن نقل الملكية في حال وجود مخالفات.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المتابعين عبر الصفحة الرسمية لمرور بموقع تويتر، جاء فيه: هل يمكنني أن أنقل ملكية سيارتي وأنا عليّ مخالفات؟

وأكدت الإدارة العامة للمرور ، أن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة، ولكن بشرطين وهما سريان الاستمارة والفحص الدوري.

المرور يحذر من سلوكيات خاطئة

من ناحية أخرى، حذرت الإدارة العامة للمرور في وقت سابق، من بعض السلوكيات الخاطئة أثناء التكدس المروري، مؤكدة ضرورة أن يراعي قائد المركبة عند الازدحامات اتباع تنظيمات السير على الطريق، للوصول الآمن لوجهته.

وكشفت الإدارة العامة للمرور، في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، 4 سلوكيات خاطئة تتم عند الازدحامات كالآتي: