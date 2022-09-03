وجهت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، ما يقيهم من المخاطر المحتملة.

الالتزام بالسرعات المحددة

وقالت الإدارة العامة للمرور في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”: “تجاوز السرعة قد يكلفك الكثير”، داعية المواطنين إلى الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، ما يحميهم من المخاطر المحتملة.

حماية جزائية مشددة

من جانبها، أكدت النيابة العامة في وقت سابق، أن السلامة المرورية تتمتع بحماية جزائية مشددة تُرتب على سائق المركبة مسؤولية تجاه السلوكيات والممارسات المتعلقة بتجاوز السرعة بما يعرِّض السلامة العامة للخطر، وتُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وأوضحت النيابة، أن هناك مسؤولية جزائية ناشئة عن حوادث السير المعرضة للسلامة العامة للخطر، حيث تعد قضايا السير أثناء قيادة المركبة بما يعرض السلامة العامة للخطر وفق الآتي:

* تجاوز السرعة بأكثر من 30 كم/ ساعة، على الطريق 140 كم/ ساعة.

* تجاوز السرعة بأكثر من 50 كم/ ساعة، إذا كانت السرعة المحددة على الطريق من 120 كم/ ساعة فأقل، ونتج عنها وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على واحد وعشرين يومًا موجبة للمساءلة الجزائية.