أكدت الإدارة العامة للمرور أن وجود مخالفات على مالك السيارة لا يمنعه من نقل ملكيتها.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري”.

جاء ذلك جوابًا على سؤال أحد المتابعين قال خلاله: “اللي عليه مخالفات يقدر ينقل ملكية السيارة لشخص آخر؟”.

كما أشارت إلى أن نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنويًّا، ما عدا المركبات الخاصة الجديدة فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.

رخصة القيادة القديمة للوافدين:

وفي وقت سابق؛ أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن للوافد بعد مغادرته بتأشيرة خروج نهائي وعودته مجددًا إلى المملكة بهوية مقيم جديدة، مراجعة قسم المرور والتقدم بطلب استبدال رخصة القيادة القديمة برقم الهوية الجديدة.

وقالت إدارة المرور: إنه في حال انتهت رخصة القيادة للوافد ثم مغادرته بتأشيرة خروج نهائي، وعودته مجددًا إلى السعودية، فإنه يتم سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ومراجعة قسم المرور والتقدم بالطلب.

شرط القيادة بالرخصة الدولية:

ولفتت إلى أنه يجوز للوافد القادم إلى السعودية بتأشيرة الزيارة، القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول ولمدة سنة أو انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب.