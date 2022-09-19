توجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل باعتذار لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب معلومات كاذبة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر، وذلك بقرار قضائي.

سبب اعتذار المريسل

وقال الإعلامي الرياضي اليوم الاثنين عبر حسابه في “تويتر” : ” إنفاذاً لقرار اللجنة الابتدائية الأولى لعام 1443 في القضية المقامة من الاتحاد السعودي لكرة القدم ضدي فإنني أعتذر عن المعلومات الكاذبة التي نشرت من حسابي بتاريخ 30/4/2022 وبالله التوفيق”.

يذكر أن الإعلامي الرياضي المعروف انتمائه لنادي النصر كان تحدث مؤخرًا عن قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله مع نادي النصر، وذلك بعد قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي تعليق عقوبة اللاعب المغربي التي كانت مقررة بإيقافه لمدة 4 أشهر.