أرجع المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل سبب حدوث الهزة الأرضية التي حدثت في منطقة الباحة إلى تأثير قوى الشد بمنطقة وسط البحر الأحمر.

وأضاف: “ينتج عنها إجهادات تكتونية تنتقل إلى القشرة الأرضية بالمناطق المجاورة للبحر الأحمر، مثل منطقة الباحة وغيرها بالمملكة، مما يتسبب في إعادة تنشيط الفوالق المتواجدة بالقشرة الأرضية لتلك المناطق مسببة حدوث مثل هذه الهزة”.

صغر قوتها على ريختر

وأوضح أنه من الطبيعي أن تحدث هزات أرضية ويشعر بها سكان المنطقة نظراً لقربها من المناطق السكنية وعمقها الضحل، ولا يتوقع حدوث أية خسائر لا قدر الله بسبب صغر قوتها الزلزالية على مقياس ريختر.

كما أكد أن فريق متخصص من مركز المخاطر الجيولوجية بالهيئة توجه فورًا للوقوف على موقع الهزة وإجراء الاستبيان لمعرفة مدى أثر هذه الهزة على المنشآت في القرى والمدن المجاورة لبؤرة الهزة، ولإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإعداد التقرير الفني بالنشاط الزلزالي الحديث والتاريخي لهذه المنطقة.

وأفاد بأن هذه المنطقة سبق وأن تعرضت لحدوث نشاط زلزالي صغير من حيث القوة الزلزالية.