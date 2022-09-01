يستهدف بدل الزي والحقيبة المدرسية إلى توفير ومشاركة الأسر المستفيدين من الضمان الاجتماعي القديم والتطور في توفير مستلزمات المدرسة والزي المدرسي لأبنائهم.

الفئات المستحقة للدعم:

يحصل طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية على دعم بدل الزي والحقيبة المدرسية في بداية كل فصل دراسي، ويتم الإيداع غالبًا مع موعد صرف معاشات ذوي الطلاب المستهدفين.

ويعتبر برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي أحد البرامج المساندة لأرباب الأسر من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، لتمكينهم من شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية.

وكشفت مصادر صحيفة “المواطن” أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي، بدأت- قبل قليل- إيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والقديم، إضافة إلى دعم الحقيبة والزي المدرسي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444هـ.