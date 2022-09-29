Icon

من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء Icon شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون Icon تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا Icon جدل بجامعة القصيم بسبب البنطال والعباءة Icon دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط Icon أمير عسير يشهد العفو عن مواطن قتل مقيمًا Icon 3 مقترحات بالإلغاء لوزير التعليم الجديد Icon تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة Icon الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
داعيًا لاحترام قرارات مركز التحكيم

المسحل: لن نتحدث عن قضية حمدالله

2022-09-29 الساعة 1:56
المسحل: لن نتحدث عن قضية حمدالله
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن اتحاد القدم يرفض التعليق على قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد بعد قرار مركز التحكيم الرياضي بتعليق عقوبته. وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن اتحاد القدم سيدخل كمحتكم ضده في القضية من أجل إصدار القرار النهائي حول اللاعب المغربي إما باستكمال إيقافه لمدة 4 أشهر أو تخفيض مدة العقوبة.

قضية حمدالله:

وقال المسحل في حديث لـ برنامج “برا الـ18” على قناة SSC: “لا يمكن لاتحاد القدم التعليق بقضية اللاعب أو بقضية منظورة، ويجب احترام مرجع القانون وهو مركز التحكيم الرياضي السعودي”. وأضاف المسحل: “حول رفض احتجاج الرائد؟، كل ما يمكنني القول بهذا الأمر أن لجنة الانضباط لجنة مستقلة وتصدر قراراتها ومن حق أي طرف الاستئناف ضد القرار وهذا أمر صحي”. وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي قرر يوم 7 سبتمبر الجاري تعليق عقوبة اللاعب المغربي الذي كان موقوفًا لمدة 4 أشهر بسبب انتقاله من النصر لـ الاتحاد.  
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شاهد.. جسر ينشطر نصفين أثناء افتتاحه
غرائب

شاهد.. جسر ينشطر نصفين أثناء افتتاحه

غرائب
البنوك السعودية : أهالي جدة الأكثر تفاعلًا...
السعودية اليوم

البنوك السعودية : أهالي جدة الأكثر تفاعلًا...

السعودية اليوم
انطلاق أولى جولات رالي عسير
الرياضة

انطلاق أولى جولات رالي عسير

الرياضة
طقس الأربعاء: أمطار رعدية ورياح نشطة على...
السعودية اليوم

طقس الأربعاء: أمطار رعدية ورياح نشطة على...

السعودية اليوم
واتساب يتوقف على الأجهزة بنظام iOS 10,11
تكنولوجيا

واتساب يتوقف على الأجهزة بنظام iOS 10,11

تكنولوجيا
الأزيمع يستعرض مع العامري سير العمليات العسكرية...
السعودية اليوم

الأزيمع يستعرض مع العامري سير العمليات العسكرية...

السعودية اليوم
زيادة رأس مال شركة أنابيب الشرق إلى...
السوق

زيادة رأس مال شركة أنابيب الشرق إلى...

السوق
شاهد.. عروض فريق الصقور السعودية بمعرض سانيكول...
السعودية اليوم

شاهد.. عروض فريق الصقور السعودية بمعرض سانيكول...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه