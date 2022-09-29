المسحل: لن نتحدث عن قضية حمدالله

#برا_18 | ياسر المسحل – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:

أي رد من اتحاد القدم لايمكن أن نفصح عنه لأي طرف ولابد أن نحترم المرجع القضائي الرياضي "مركز التحكيم"، أي احتجاج ينظر فيه من قبل لجنة الانضباط ويمنح أي شخص حقه في الاستئناف.#SSC pic.twitter.com/rWTfxND2DO — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 28, 2022

قضية حمدالله:

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن اتحاد القدم يرفض التعليق على قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد بعد قرار مركز التحكيم الرياضي بتعليق عقوبته.وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن اتحاد القدم سيدخل كمحتكم ضده في القضية من أجل إصدار القرار النهائي حول اللاعب المغربي إما باستكمال إيقافه لمدة 4 أشهر أو تخفيض مدة العقوبة.وقال المسحل في حديث لـ برنامج “برا الـ18” على قناة SSC: “لا يمكن لاتحاد القدم التعليق بقضية اللاعب أو بقضية منظورة، ويجب احترام مرجع القانون وهو مركز التحكيم الرياضي السعودي”. وأضاف المسحل: “حول رفض احتجاج الرائد؟، كل ما يمكنني القول بهذا الأمر أن لجنة الانضباط لجنة مستقلة وتصدر قراراتها ومن حق أي طرف الاستئناف ضد القرار وهذا أمر صحي”. وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي قرر يوم 7 سبتمبر الجاري تعليق عقوبة اللاعب المغربي الذي كان موقوفًا لمدة 4 أشهر بسبب انتقاله من النصر لـ الاتحاد.