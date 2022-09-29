المسحل: لن نتحدث عن قضية حمدالله

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وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن اتحاد القدم سيدخل كمحتكم ضده في القضية من أجل إصدار القرار النهائي حول اللاعب المغربي إما باستكمال إيقافه لمدة 4 أشهر أو تخفيض مدة العقوبة.
#برا_18 | ياسر المسحل – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 28, 2022
أي رد من اتحاد القدم لايمكن أن نفصح عنه لأي طرف ولابد أن نحترم المرجع القضائي الرياضي "مركز التحكيم"، أي احتجاج ينظر فيه من قبل لجنة الانضباط ويمنح أي شخص حقه في الاستئناف.#SSC pic.twitter.com/rWTfxND2DO