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لم يصلها منذ عام 1963

المشتري يصل غدًا أقرب نقطة من الأرض

2022-09-25 الساعة 8:40
المشتري يصل غدًا أقرب نقطة من الأرض
المواطن - الرياض

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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد: إن كوكب المشتري سيشرق هذه الأيام مع غروب الشمس تقريبًا، ويبقى طول الليل في السماء متلألئًا.  

كوكب المشتري:

وأضاف المسند أن كوكب المشتري سيكون في وضع الاستقبال أي تكون الأرض بينه وبين الشمس، وغدًا سيصل إلى أقرب نقطة إلى الأرض (591 مليون كم)، والذي لم يصلها منذ 1963م.

صفات المشتري:

وجاء ذلك في تغريدة عبر حساب المسند بتويتر، كتب فيها: “كوكب المشتري ألمع جرم سماوي هذا الخريف، وهو أكبر من الأرض بنحو 1300 مرة، هذه الأيام يشرق مع غروب الشمس تقريبًا، ويبقى طول الليل في السماء متلألئًا، وهو في وضع الاستقبال أي تكون الأرض بينه وبين الشمس، وغدًا سيصل إلى أقرب نقطة إلى الأرض (591 مليون كم)، والتي لم يصلها منذ 1963”. وفي تغريدة أخرى، أشار إلى أن كوكب المشتري لن يصل إلى الأرض مرة أخرى إلا في عام 2129.

يوم المشتري:

وأوضح أن يوم المشتري يقدر بنحو 9 ساعات و51 دقيقة فقط، والمشتري له نحو 64 قمرًا، وطول سنة المشتري 12 سنة أرضية. وقد لا يصدق البعض أن كوكب المشتري العملاق هو كوكب غازي بنسبة 99%!! و1% لب صخري بحجم الأرض تقريبًا!!.  
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