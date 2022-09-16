عندما أثار مقطع مصور لرجل يضرب امرأة في الشارع العام غضبًا واسعًا في الكويت، أعلنت الجهات الأمنية إلقاء القبض عليه.

الداخلية توضح:

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أن الواقعة تعود لخلاف عائلي بين رجل وزوجته، موضحة أن المعتدي أحيل إلى المخفر المختص من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

أما المفاجأة فكانت تبرير الرجل لفعلته، إذ قال خلال التحقيقات إن زوجته توظفت دون علمه، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة.

خلافات عائلية:

كما أضاف أنه حذرها بعدم رغبته وعدم سماحه لها بالتوظيف لكنها قامت بذلك عنوة على حد قوله، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بأنها ذهبت للعمل بالإضافة لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب العربية.

غضب واسع:

يشار إلى أن المقطع الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل أمس، كان أظهر رجلًا يعترض بسيارته مركبة امرأة قبل أن ينهال على زجاجها بالتحطيم مستخدمًا ما بدا أنه قضيب معدني.

وحين فرت من السيارة، تبعها وسدد إليها اللكمات، وعندما سقطت أرضًا أخذ يركلها على وجهها بكل وحشية.

فيما حاول بعض المارة التدخل، لكنه هددهم مطالبًا إياهم بعدم التدخل، ليعود إلى سيارته ويغادر المكان.