أعلن المعهد التقني للاختبارات الغير إتلافية العالي للتدريب بدء التسجيل (الدفعة التدريبية العشرين) في (برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية) بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام.

ويستهدف البرنامج (الباحثين عن عمل)، علمًا بأن البرنامج مدعوم بالكامل من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لمن تنطبق عليهم الشروط، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

تفاصيل البرنامج:

التسجيل متاح حالياً لمستوى:

1- ممارس السلامة والصحة المهنية:

– للحاصلين على شهادة الثانوية أو الدبلوم.

– مدة التدريب: ثلاثة أشهر.

مزايا البرنامج:

1- البرنامج مجاني بدعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

2- التدريب باللغة العربية مع شرح مصطلحات المهنة باللغة الإنجليزية.

3- شهادة مُعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال السلامة والصحة المهنية بعد اجتياز التقييم والاختبارات التي تقررها الوزارة.

4- فتح المجال للعمل في مختلف القطاعات التي تضمنها قرار توطين مهنة السلامة والصحة المهنية.

5- تدريب عالي الجودة على أيدي متخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية.

شروط القبول:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- ألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة.

3- أن يكون مسجلًا في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

4- ألا يكون طالبًا أو موظفًا في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري أو يتقاضى راتبًا تقاعديًّا.

5- ألا يكون قد سبق له أن استفاد من برامج التدريب لمستويات الممارس والمحترف.

6- اجتياز المقابلة الشخصية.

مقر التدريب:

– يعقد البرنامج حضوريًّا في مقر المعهد التقني للاختبارات الغير إتلافية العالي للتدريب في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.

بداية التدريب:

– يبدأ التدريب للدفعة التدريبية التاسعة عشرة يوم الأحد بتاريخ 29/ 02/ 1444هـ الموافق 25/ 09/ 2022م.

ملاحظة:

– سيتم التواصل مع المرشحين بالبريد الإلكتروني لتحديد موعد مقابلة شخصية لشرح إجراءات التسجيل.

موعد التسجيل:

– التسجيل مُتاح بدءًا من يوم الخميس بتاريخ 12/ 02/ 1444هـ الموافق 08/ 09/ 2022م.

التسجيل في البرنامج:

1- التأكد من تحقيق شروط القبول في البرنامج المذكورة أعلاه.

2- كتابة (مستوى ممارس) في خانة Subject.

3- إرسال المرفقات وهي ملف بصيغة pdf يحتوي صورة من الشهادة وصورة من بطاقة الهوية مكتوب عليها رقم الجوال إلى البريد الإلكتروني:

[email protected]