يعد مهرجان بريمار هايلاند في أسكتلندا، مناسبة لا تفوتها ملكة بريطانيا إليزالبيث الثانية، منذ بداية حكمها لبريطانيا على مدار 70 عامًا، لكن هذا العام، ستغيب عنه في سابقة تاريخية “مقلقة”.

سابقة تاريخية:

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، لن تحضر الملكة إليزابيث- التي تعاني من مشاكل في الحركة- مهرجان بريمار هايلاند في أسكتلندا، وهي المرة الأولى التي تغيب فيها عن الحدث.

سبب الغياب:

وقال مصدر في قصر باكنجهام، أمس الجمعة: إن القرار اتخذ مراعاة لراحة الملكة (96 عاما)، مضيفًا أن الأمير تشارلز، ولي العهد، سيحضر الحدث حسبما هو مقرر.

ويعتبر مهرجان بريمار هو احتفال للألعاب والرياضات والرقص الأسكتلندي التقليدي، ويعقد بانتظام بحضور ملك بريطانيا وأفراد من العائلة الملكية منذ عام 1848.

تقليص الظهور في المناسبات العامة:

يذكر أن الملكة إليزابيث اضطرت في الأشهر الماضية إلى تقليص ظهورها في المناسبات العامة بسبب صحتها، وأمضت ليلة في المستشفى في أكتوبر الماضي بسبب مرض غير محدد.

ويوم الأربعاء، قال متحدث باسم القصر: إن الملكة إليزابيث ستكلف رئيس وزراء بريطانيا الجديد بتشكيل الحكومة في مقر إقامتها بقلعة بالمورال في أسكتلندا بدلًا من قصر باكنجهام في لندن، مشيرًا إلى المشاكل التي تعاني منها في الحركة.