قال الملك تشارلز الثالث، إن الملكة الراحلة كانت مثالاً حيًا لكل من عاصرها، حيث حافظت على النظام الملكي الدستوري.
#الملك_تشارلز_الثالث: سأواصل مسيرة الملكة الراحلة بالمحافظة على تقاليد #بريطانيا #العربية pic.twitter.com/JIrl168vjX
— العربية (@AlArabiya) September 12, 2022
مواصلة مسيرة الملكة الراحلة
وأضاف الملك تشارلز، خلال كلمة أمام أعضاء مجلسي العموم واللوردات قبل قليل، أن تقالدينا الديمقراطية عريقة وأصيلة، وأن البرلمان البريطاني هو الأداة الحية لضمان وبقاء ديمقراطيتنا.
كذلك تعهد ملك بريطانيا في كلمته بمواصلة مسيرة الملكة الراحلة بالمحافظة على تقاليد بريطانيا.
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