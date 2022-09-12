قال الملك تشارلز الثالث، إن الملكة الراحلة كانت مثالاً حيًا لكل من عاصرها، حيث حافظت على النظام الملكي الدستوري.

مواصلة مسيرة الملكة الراحلة

وأضاف الملك تشارلز، خلال كلمة أمام أعضاء مجلسي العموم واللوردات قبل قليل، أن تقالدينا الديمقراطية عريقة وأصيلة، وأن البرلمان البريطاني هو الأداة الحية لضمان وبقاء ديمقراطيتنا.

كذلك تعهد ملك بريطانيا في كلمته بمواصلة مسيرة الملكة الراحلة بالمحافظة على تقاليد بريطانيا.