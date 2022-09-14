عبر ملك بريطانيا تشارلز عن إحباطه من تسرب الحبر من قلم، أمس الثلاثاء، خلال حفل توقيع في أيرلندا الشمالية، وهي المرة الثانية في الأيام الأخيرة التي يظهر فيها غضباً واضحاً خلال مثل هذه الإجراءات.

وزار تشارلز أيرلندا الشمالية ضمن جولة في المملكة المتحدة يقود خلالها مراسم الحداد على والدته الملكة إليزابيث، واستقبلته الحشود بالهتافات والكلمات الترحيبية قبل إعلان تعهده بخدمة المنطقة.

تسرب حبر القلم:

وبعد ذلك بفترة وجيزة، وبينما كان يوقع في كتاب للزوار أمام الكاميرات في قلعة هيلزبورو بالقرب من بلفاست، بدا الملك تشارلز محبطاً عندما تسرب حبر القلم الذي كان يستخدمه على يده.

وقال تشارلز، بينما كان يُسلم القلم لزوجته كاميلا “يا إلهي أنا أكره هذا (القلم)!”.

وقالت كاميلا، بينما كان تشارلز يمسح أصابعه، “انظر، إنه يسيل في كل مكان”.

وقال الملك تشارلز وهو يبتعد عن المكان: “لا يمكنني تحمل هذا الشيء الدموي… في كل مرة”.

وقال أحد مساعدي تشارلز السابقين، قبل أن يصبح ملكاً، لرويترز إن تشارلز ربما كان يمزح، لكنه أيضًا سريع الغضب وبحاجة إلى الكثير من الاهتمام ومن الصعب إرضاؤه.