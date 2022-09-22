لا تزال المملكة تواصل دورها المهم في تنظيم المؤتمرات وإقامة الاتفاقات التاريخية كأرض الإسلام والسلام.

فيديو | أرض الإسلام والسلام.. اتفاقيات المملكة التاريخية#هنا_الرياض pic.twitter.com/dlitjHwMmt — هنا الرياض (@herealriyadh) September 21, 2022

أرض السلام

ورصد تقرير لقناة “الإخبارية”، جهود المملكة كأرض للإسلام والسلام، ففي عام 1989، احتضنت الطائف الاتفاق التاريخي بين اللبنانيين بعد 15 عامًا من الحرب الأهلية.

وفي عام 2002، أقيمت القمة العربية حيث أطلق الملك عبد الله بن عبد العزيز، مبادرة السلام العربية لتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين وإسرائيل.

رؤية شجاعة

وقدمت المملكة رؤية شجاعة حول المبادرة لتسوية القضية الفلسطينية بناء على مبادئ الأمم المتحدة، وعلى الرغم من مرور 20 عامًا ولا تزال المبادرة أفضل الآمال للتوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيلين.

وفي 2007 قادت المملكة جهودًا كبيرة لتوحيد الفلسطينيين وأطلق على الاتفاق “اتفاق مكة المكرمة”، أما بمكة المكرمة عام 2018 تم تنظيم مؤتمر دولي لتثبيت لهدنة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

اتفاقيات تاريخية

وفي جدة 2018، تم التوقيع على اتفاقية تاريخية لتحقيق المصالحة في القرن الإفريقي بين إثيوبيا وإريترايا، وبمكة المكرمة عام 2020، تم التوصل إلى مصالحة بقيادة رابطة العالم الإسلامي بين كبار العاملين في باكستان وأفغانستان.

وفي عام 2022، احتضنت الرياض حوارًا يمنيًا لحل الأزمة في اليمن.