المملكة تتفوق في مؤشر تنمية السفر والسياحة

فيديو | من بين 117 دولة.. المملكة تتقدم 10 مراتب في مؤشر تنمية السفر والسياحة#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/JwlvTA9Bgf — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 27, 2022

تقدم بـ10 مراكز

أكد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”، تفوق المملكة في مؤشرات تنمية السفر والسياحة، وذلك للفترة من 2019 إلى 2021.وكشف «أداء» أن المملكة حققت تقدمًا بـ10 مراتب في مؤشر تنمية السياحة، إذ تقدمت من المرتبة 43 إلى المرتبة 33 من بين 117 دولة حول العالم خلال الفترة 2019 إلى 2021. كما حققت السعودية المرتبة الأولى في محور طلبات السياحة والسفر وتأثيرها.