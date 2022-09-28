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محققة تقدم بـ10 مراتب

المملكة تتفوق في مؤشر تنمية السفر والسياحة

2022-09-28 الساعة 5:21
المملكة تتفوق في مؤشر تنمية السفر والسياحة
المواطن - الرياض

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أكد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”، تفوق المملكة في مؤشرات تنمية السفر والسياحة، وذلك للفترة من 2019 إلى 2021.

تقدم بـ10 مراكز

وكشف «أداء» أن المملكة حققت تقدمًا بـ10 مراتب في مؤشر تنمية السياحة، إذ تقدمت من المرتبة 43 إلى المرتبة 33 من بين 117 دولة حول العالم خلال الفترة 2019 إلى 2021. كما حققت السعودية المرتبة الأولى في محور طلبات السياحة والسفر وتأثيرها.
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