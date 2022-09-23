تحتفي المملكة قيادة وشعبًا، اليوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر، باليوم الوطني الـ92، والذي يعد يومًا مجيدًا أصبح فيه المواطن شامخًا يعتز بدينه ووطنيته تحت ظل حكومة راشدة ارتأته ووضعته أول أهدافها نحو تطويره وتمكينه.

9 عقود على التوحيد

ونشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو يرصد إنجازات المملكة من مع مرور 9 عقود على توحيد الأرض، واحتفال المملكة باليوم الوطني الـ92، اليوم.

وقال التقرير “لم تعرف الأرض مكانًا جمع أعظم اللحظات مثل الجزيرة العربية، إذ يحتفي تاريخ الجزيرة الحديث بتوحيد الأرض والأهالي، حينما أصدر الموحد الملك عبدالعزيز آل سعود مرسومًا ملكيًا بتحويل اسم مملكة نجد والحجاز إلى المملكة العربية السعودية، إيذانًا بولادة فجر جديد وغد واعد بجمع القلوب بعد شتات والنصرة بعد الفرقة”.

ذكرى الإنجازات

وأضاف “كان هذا الحدث تحديًا لكنه أصبح محطة استذكار للإنجازات، فخلال مسيرة 92 عامًا، حول معها ملوك المملكة الصحاري المترامية إلى بلدات صناعية، والمدن الترابية إلى وجهات دولية عالمية، وفي عهد التطوير والتنمية، أصبح هناك واقع جديد حافل بالإنجازات التنموية مع رؤية 2030″، حيث يأتي اليوم ليستذكر السعوديون 9 عقود مضت أضحى فيها البلد علامة فارقة على جميع الأصعدة.