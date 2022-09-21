شاركت المملكة في المؤتمر الدولي للملاحة والفضاء الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور 6500 مشارك من جميع أنحاء العالم من كبار مسؤولي وكالات الفضاء ورواد الفضاء والعملاء.

فيديو | المملكة تشارك في المؤتمر الدولي للملاحة والفضاء في العاصمة الفرنسية باريس #الإخبارية pic.twitter.com/uPolLsHb0k — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 21, 2022

ريادة المملكة

وجاءت مشاركة المملكة في هذا المؤتمر بهدف إبراز دورها وتجربتها الريادية في قطاع الفضاء وطموحاتها المستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز تعاونها بمختلف الجهات الدولية في المجال وتقنيته.

وتمثل الهيئة السعودية للملاحة المملكة في هذا المؤتمر، حيث يشارك في جناحها عدة جهات مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ونيوم، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وهيئة السياحة، ووزارة الثقافة.

مواد معرفية

واستعرضت المملكة في جناحها المقومات التي تتمتع بها عبر استعراض مواد معرفية وإثرائية وتثقيفية للمشاركين، كما يسهم في تعريف زوار المعرض المصاحب للمؤتمر بتجربة وحضور قطاع الفضاء في المملكة على الصعيد الدولي، واهتمامها التاريخي بالفضاء وما توليه قيادة المملكة من عناية بهذا القطاع الحيوي.

وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها لبناء علاقات وشراكات دولية في قطاع الفضاء، وإيجاد أسواق جديدة لدعم التنوع الاقتصادي بالمملكة.