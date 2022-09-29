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تدخل قائمة Top 10 بعدد من المؤشرات الفرعية

المملكة تقفز 15 مرتبة بمؤشر الابتكار العالمي

2022-09-29 الساعة 9:11
المملكة تقفز 15 مرتبة بمؤشر الابتكار العالمي
المواطن - واس

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قفزت المملكة العربية السعودية (15) مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي 2022، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، بعد أن حققت مراكز مُتقدمة في عدد من المؤشرات الفرعية.

استثمار رأس المال

وحلت المملكة ضمن قائمة الدول العشر عالمياً في أربعة مؤشرات، من ضمنها مؤشر استثمار رأس المال الجريء في شركات التقنية الناشئة، الذي حلت فيه المملكة في المرتبة السابعة عالمياً متقدمة 73 مركزاً، ومؤشر إتاحة الوصول إلى البنى التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤشر البيئة التنظيمية لممارسة الأعمال، ومؤشر استخدام البنى التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات.

تقدم بمؤشر الابتكار

ويأتي هذا التقدُّم في مؤشر الابتكار العالمي نتيجة للحراك الابتكاري المتمثل في دعم القيادة الرشيدة لقطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة، وتكامل النظام البيئي للابتكار، وإطلاق المملكة للتطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي تستهدف أن تصبح المملكة من الدول الرائدة في مجال الابتكار على مستوى العالم، بما يُحقق رؤيتها الطموحة في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار، والإسهام في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.
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