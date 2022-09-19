وصلت بعثة المنتخب السعودي الأولمبي، مساء اليوم الاثنين، إلى مدينة سفيتي مارتن الكرواتية، استعدادًا للمشاركة في دورة دولية.

الأخضر يبدأ الاستعداد في كرواتيا:

وأجرى الأخضر مساء اليوم حصة تدريبية خفيفة، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين استرجاعية.

ومن المقرر أن يبدأ الأخضر الأولمبي مشواره في الدورة الدولية بمواجهة منتخب كرواتيا في الافتتاح يوم الخميس المقبل، ثم يُلاقي منتخب مقدونيا الشمالية يوم الاثنين الموافق 26 سبتمبر، ثم يواجه ألبانيا في الختام.

ويخوض المنتخب السعودي معسكرًا في كرواتيا بداية من اليوم وحتى يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن مراحل الإعداد المبكرة للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.

قائمة المنتخب السعودي في المعسكر:

واختار المدير الفني سعد الشهري 25 لاعبًا لمعسكر المنتخب السعودي، أملًا في تجهيزهم فنيًّا وبدنيًّا بشكل مميز، تحضيرًا للمنافسات الرسمية المقبلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).